Фильм с Милошем Биковичем вогнал Сарика Андреасяна в долги

Режиссер Сарик Андреасян потерял 300 миллионов рублей из-за фильма. Об этом рассказал сам кинематографист в рамках интервью для RUTUBE-шоу Романа Костомарова.

Фильм «Кома» попал под «жернова» пандемийного проката. Картина с Любовью Аксеновой, Риналем Мухаметов и Милошем Биковичем вышла в кино на пороге локдауна 2020 года.

«Мы вышли в начале февраля, в середине февраля закрыли все кинотеатры, в принципе, по миру, и у нас эти западные контракты, и здесь прокат остановился. А фильм нам стоил миллионов 300 рублей. Ты теперь должен 300 миллионов, а вариантов не отдать — нет. Потому что, с точки зрения закона, это все по договорам, все официально», — поделился Андреасян.

В этот раз автор ленты «Защитники» выступил не в роли постановщика, а как продюсер. Проект, по понятным причинам не окупился, а значит и нужную сумму вернуть не получилось. Объявлять себя банкротом из-за дальнейших последствий кинематографист не стал.

Чтобы выйти из тупиковой ситуации, режиссер снял еще один фильм с намного более скромным бюджетом. И прибыль с этой ленты направил на погашение долга за «Кому». Подводя итого этой ситуации, Андреасян дал совет, который помог ему решить данную проблему: главное не останавливаться даже перед большими трудностями.

«Это да, к вопросу о том, что двигаешься — одно порождает другое. Поэтому, когда люди говорят: „Дайте совет“, совет — не сдаваться, работать», — подсказал Сарик Гарникович.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сарик Андреасян объяснил лишение его водительских прав.