Умер французский композитор Шарль Дюмон, работавший с Пиаф и Барбарой Стрейзанд

Французский певец и композитор Шарль Дюмон умер на 96-м году жизни. Об этом передает Agence France-Presse, ссылаясь на его близких.

Указывается, что Дюмон умер в ночь на понедельник, 18 ноября, в своем доме в Париже. Как уточняется, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Шарль Дюмино родился в 1929 году. Он является автором и соавтором свыше 30 известных песен. Исполнительницей его работ стала в том числе французская певица Эдит Пиаф. С 1960 года она выступала с песнями «Non, je ne regrette rien» и «Mon Dieu». Только за три года работы с Пиаф певец написал для нее 41 композицию.

Также Дюмино работал с американской певицей, актрисой, композитором Барбарой Стрейзанд. Их сотрудничество началось в 1966 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 ноября погиб солист и премьер знаменитого Мариинского татра Владимир Шкляров. По предварительным данным, артист умер в результате несчастно случая. Церемония прощания состоится 21 ноября.