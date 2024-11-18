Минобороны РФ показало кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

В результате активных действий российские бойцы заняли важные позиции и установили флаг еще в одном населенном пункте Донбасса.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Кадры боевой работы российских войск при освобождении Новоалексеевки в Донецкой народной республике (ДНР) опубликовало Минобороны РФ.

На записи видно, как бойцы при поддержке бронегруппы стремительно зашли в лесополосу и уничтожили противника в укреплениях. Тем временем ударные беспилотники наносили удары по группам украинских боевиков, помогая штурмовикам продвигаться вперед.

В результате российские военнослужащие заняли важные позиции и установили триколор РФ в Новоалексеевке.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили об обнаружении в одном из укреплений противника флагов с нацистской символикой, а также иностранных государств, привезенных, предположительно, прибывшими сюда из-за границы наемниками.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили Новоалексеевку в ДНР. В ходе боев противник потерял более 500 боевиков, а также различную военную технику, включая американскую гаубицу М-777 и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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