ВС РФ поразили военные аэродромы и склады хранения беспилотников на Украине
Также были нанесены удары по местам подготовки операторов дронов.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В ведомстве добавили, что удары также были нанесены по местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения дронов, скоплениям живой силы и военной техники противника.
Российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР.
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