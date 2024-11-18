ВС РФ поразили военные аэродромы и склады хранения беспилотников на Украине

Российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве добавили, что удары также были нанесены по местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения дронов, скоплениям живой силы и военной техники противника.

Российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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