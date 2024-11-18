Россия представила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе

Документы содержат доказательства более 140 эпизодов намеренного уничтожения мирных жителей.

Более 10,5 тысячи страниц материалов о совершении Украиной геноцида в Донбассе Россия передала Международному суду ООН. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что сведения переданы в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного украинской стороной в феврале 2022 года с целью обвинить Россию в «злоупотреблении» Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и остановить специальную военную операцию.

В переданных суду ООН российской стороной материалах содержатся доказательства более 140 эпизодов намеренного уничтожения мирных жителей Донбасса, показания около 300 свидетелей и потерпевших, результаты экспертиз и другие подтверждения преступлений Украины.

Также в контрмеморандуме отмечается, что киевский режим нацелен на ликвидацию русского населения Донбасса и опирается в своих действиях на идеологию Третьего рейха.

Теперь Украине предстоит ответить на российский контрмеморандум. В МИД подчеркнули, что Россия продолжит прикладывать все усилия для привлечения преступного киевского режима к международной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга участника спецоперации Юлия Полий призвала ООН остановить пытки ее мужа, находящегося в плену у ВСУ.