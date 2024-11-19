В России повысился спрос на карты Таро

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За месяц куплено более 230 тысяч колод на сумму 130 миллионов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pascal Deloche/GODONG; 5-tv.ru

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В России резко вырос спрос на карты Таро. Всего за месяц куплено более 230 тысяч колод на сумму 130 миллионов рублей.

Версий такого ажиотажа несколько, но самая вероятная — внесение в Госдуму законопроета о запрете платных гаданий и блокировки сайтов, которые предлагают узнать будущее.

По всей видимости, любители оккультно-мистических услуг решили заранее запастись рабочим инструментом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске правоохранительные органы задержали 25-летнюю «гадалку», которая обещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила 300 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила правоохранительным органам, что познакомилась в интернете с «гадалкой», которая пообещала «снять порчу» с нее и ее сына.

Полиция установила, что деньги жертвы мошенничества переводили на счет 25-летнего сожителя «гадалки». Оба являются представителями одной из этнических диаспор и официально не трудоустроены. Следствие возбудило уголовное дело в отношении задержанной по статье 159 УК РФ (мошенничество). Известно, что ранее женщина уже была осуждена за кражу.

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