В Челябинске задержали «гадалку», которая наживалась на фейковом снятии порчи

В Челябинске задержали гадалку, которая наживалась на снятии порчи
Фото: 5-tv.ru
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За соответствующую услугу женщина требовала 300 тысяч рублей.
В Челябинске правоохранительные органы задержали 25-летнюю «гадалку», которая обещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила 300 тысяч рублей. Об сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении задержанной по статье 159 УК РФ (мошенничество). Известно, что ранее женщина уже была осуждена за кражу.
«В ходе обыска стражи порядка изъяли сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, и банковские карты», — отмечается в публикации.
Полиция установила, что деньги жертвы мошенничества переводили на счет 25-летнего сожителя «гадалки». Оба являются представителями одной из этнических диаспор и официально не трудоустроены.
Потерпевшая сообщила правоохранительным органам, что познакомилась в интернете с «гадалкой», которая пообещала «снять порчу» с нее и ее сына. За соответствующую услугу она заплатила 300 тысяч рублей, однако не увидела какого-либо результата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера из сериала «Оптимисты» дважды обманули на общую сумму в 700 тысяч рублей.
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