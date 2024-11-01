В Челябинске задержали «гадалку», которая наживалась на фейковом снятии порчи

За соответствующую услугу женщина требовала 300 тысяч рублей.

В Челябинске правоохранительные органы задержали 25-летнюю «гадалку», которая обещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила 300 тысяч рублей. Об сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении задержанной по статье 159 УК РФ (мошенничество). Известно, что ранее женщина уже была осуждена за кражу.

«В ходе обыска стражи порядка изъяли сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, и банковские карты», — отмечается в публикации.

Полиция установила, что деньги жертвы мошенничества переводили на счет 25-летнего сожителя «гадалки». Оба являются представителями одной из этнических диаспор и официально не трудоустроены.

Потерпевшая сообщила правоохранительным органам, что познакомилась в интернете с «гадалкой», которая пообещала «снять порчу» с нее и ее сына. За соответствующую услугу она заплатила 300 тысяч рублей, однако не увидела какого-либо результата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера из сериала «Оптимисты» дважды обманули на общую сумму в 700 тысяч рублей.