Хозяин бутовских коз сделал щедрое предложение Джигану и Самойловой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 57 0

Хозяин бутовских коз хочет подарить питомца Джигану и Самойловой

Хозяин бутовских коз хочет подарить питомца Джигану и Самойловой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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На днях супруги посетили пенсионера, чьи животные вызывают недовольства у многих местных жителей из-за свободного выгула.

Хозяин легендарных коз из Бутово Валерий Аникеев предложил рэперу Джигану и его супруге Оксане Самойловой козленка в подарок, когда тот родится. Об этом он рассказал в беседе с изданием KP.RU.

На днях звезды отправились в московский район Бутово, чтобы по просьбе неравнодушных интернет-пользователей спасти разгуливающих по улицам животных. Однако, как оказалось, козы в помощи не нуждались.

Тогда супруги хотели обсудить с Аникеевым возможность построить специальный забор, чтобы парнокопытные не занимались самовыгулом. Тот, в свою очередь, отказался от предложения.

По словам Аникеева, встреча с Джиганом и Самойловой прошла хорошо. Он положительно отозвался о паре и об их детях, которые тоже навестили пенсионера.

«Я могу подарить им одну из своих, когда снова родятся малыши», — сказал Аникеев.

Пенсионер подчернул, что козочка сможет даже давать молоко. Пока неизвестно, согласились ли Джиган и Самойлова к возможному пополнению среди питомцев.

К слову, у супругов есть свое домашнее хозяйство. Помимо кроликов и курочек, у них недавно появилась козочка по кличке Мими, которая с первых дней завоевала сердца многих подписчиков звезд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Оксана Самойлова заговорила о разводе с Джиганом.

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