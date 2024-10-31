«В интересах ребенка»: Самойлова заговорила о разводе с Джиганом

С кем останутся четверо детей звездной пары?

Модель Оксана Самойлова заявила, что ее муж, рэпер Джиган, в случае развода оставит детей ей. Она рассказала об этом в интервью изданию 7Дней.ru на премии «Topical Style Awards 2024».

Модель прокомментировала громкие судебные дела по опеке над детьми среди российских звезд. Оксана уверена, что дети должны жить с матерью. Но в чужих семьях разбираться сложно, пусть лучше уж отцы стремиться общаться со своими наследниками, чем вообще не принимать участия в их воспитании.

«Понятно, что все должно быть полюбовно, в интересах ребенка, но не всегда так получается… Согласитесь, что это все же лучше, чем если бы отец сказал: „Да забирай, я буду видеться раз в году“ … А Джиган бы никого не взял, поверьте!» — сказала жена рэпера.

Джиган и Самойлова поженись в конце 2012 года. У пары три дочери и один сын. Старшая девочка родилась еще до того, как знаменитости узаконили свои отношения. Все дети, кроме младшего носят фамилию матери.

Суды за опеку над детьми сейчас идут у актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, а также между звездой сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова и его бывшей супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Джиган обиделся на Самойлову.