На Камчатке в ДТП попала карета скорой с тяжелобольным пациентом
Машина медиков ехала с проблесковыми маячками и соответствующим звуковым сигналом.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В аварию на Камчатке попала машина скорой помощи. Медики спешили доставить тяжелобольного пациента в реанимацию. Ехали с проблесковыми маячками и соответствующим звуковым сигналом.
Но на перекрестке машину не пропустила легковушка. Произошло столкновение, от удара автомобили зацепили еще одну иномарку. В итоге травмы получили три человека — пациент скорой, фельдшер и водитель одной из легковушек. Всех госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что такси на бешеной скорости влетело в стоящих возле склада людей в Электростали. В результате наезда пострадали по меньшей мере три человека, которым понадобилась госпитализация.
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