На Камчатке в ДТП попала карета скорой с тяжелобольным пациентом

В аварию на Камчатке попала машина скорой помощи. Медики спешили доставить тяжелобольного пациента в реанимацию. Ехали с проблесковыми маячками и соответствующим звуковым сигналом.

Но на перекрестке машину не пропустила легковушка. Произошло столкновение, от удара автомобили зацепили еще одну иномарку. В итоге травмы получили три человека — пациент скорой, фельдшер и водитель одной из легковушек. Всех госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что такси на бешеной скорости влетело в стоящих возле склада людей в Электростали. В результате наезда пострадали по меньшей мере три человека, которым понадобилась госпитализация.