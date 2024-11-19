Антиизраильские протесты вспыхнули в Бразилии во время саммита G20

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Люди требуют лидеров стран разорвать отношения с Тель-Авивом.

Фото, видео: Reuters/SERGIO QUEIROZ; 5-tv.ru

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Антиизраильские протесты вспыхнули в Бразилии во время саммита G20. К демонстрации в Рио-де-Жанейро присоединились сотни человек. С флагами и плакатами они прошли по улицам в знак солидарности с Палестиной.

Они осудили атаки на мирное население сектора Газа и Ливана, а также потребовали немедленно прекратить огонь. Протестующие призвали лидеров, которые приехали на саммит, разорвать отношения с Израилем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Турции закрыли воздушное пространство для президента Израиля. Анкара не выдала разрешение самолету Ицхака Герцога на пролет через страну в Азербайджан, несмотря на длительные переговоры по этому вопросу. В Баку израильский президент должен был посетить климатическую конференцию ООН.

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