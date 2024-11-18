Власти Турции закрыли воздушное пространство для президента Израиля
Турция закрыла небо для президента Израиля
Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefano Costantino
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Ицхак Герцог не смог пролететь над страной в Азербайджан.
Власти Турции закрыли воздушное пространство для президента Израиля. Анкара не выдала разрешение самолету Ицхака Герцога на пролет через страну в Азербайджан, несмотря на длительные переговоры по этому вопросу.
В Баку израильский президент должен был посетить климатическую конференцию ООН. Однако визит пришлось отменить, как ранее заявили в канцелярии Герцога, якобы по соображениям безопасности, хотя в Азербайджане утверждают, что обеспечивают безопасность на высоком уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Хезболла» нанесла удары по пяти военным базам Израиля. Ливанское шиитское движение впервые атаковало базу «Нишер», расположенную в 40 километрах от границы с Ливаном.
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