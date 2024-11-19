«Не видит жизни без вас»: ТОП-7 признаков по-настоящему влюбленного мужчины

Порой не так просто понять, что партнер испытывает искринние глубокие чувства к своей женщине. На какие слова и поступки стоит обращать внимание?

По-настоящему любящего мужчину можно определить по семи простым признакам. Каким именно, рассказал клинический психолог и практикующий психотерапевт Роман Сафронов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Если мужчина любит женщину, он считает ее важной частью своей жизни и обращается к ней по-особенному. Например, использует местоимение «мы».

«Мужчина, влюбленный в вас, действительно начинает говорить „мы“ и воспринимает вас частью себя. Он впускает вас в свое поле, в свою психику, в свою жизнь, и уже не видит без вас своего дальнейшего продолжения жизни, и в целом своей деятельности», — объясняет специалист.

Поэтому у влюбленного мужчины можно часто встретить такие фразы как «мы поехали», «мы так провели время». А если он общается с друзьями, то говорит «мы придем вместе».

Второй признак связан с тем, принимает ли мужчина женщину такой, какая она есть, со всеми плюсами и минусами.

«У него уже нет „розовых очков“ у себя на голове, он уже видит, осознает вот это продолжение жизни вместе и движется в это продолжение вместе с вами. Он не стесняется вас, ваших реакций, ваших поступков и может легко и просто обсуждать их с вами. Вы, соответственно, с ним можете легко эти вещи обсуждать», — говорит он.

Другими словами, женщина знает, что может с этим человеком открыто поговорить, объяснить, что ей нравится, а что нет. При этом такие обсуждения не приводят к ссорам, а способствуют изменениям в лучшую сторону.

Третий признак влюбленного мужчины — его реакция на ее юмор, на ее шутки и их подхватывание.

«То есть мужчина через это начинает с вами флиртовать, играть. Он легко включается в эту самую игру и с удовольствием ее продолжает. Соответственно, ему нравится ваш юмор, нравится то, что вы говорите, как вы это делаете, и он умиляется этому. Ну или же просто любит это», — говорит Сафронов.

Четвертый признак связан с тем, что предлагает мужчина даме.

«Мы всегда создаем какие-то определенные ритуалы, какие-то определенные действия, связанные с другим человеком и отношениями с этим человеком. Поэтому важным признаком того, что мужчина вас любит — это создание общих единых ритуалов, которые вы может быть осознанно, может быть неосознанно реализуете в вашей совместной жизни», — говорит эксперт.

Такими ритуалами могут быть поцелуи перед уходом из дома или объятия перед сном. Они не замечаются в обычной жизни, но очень важны. Подобные привычки могут быть связаны также с каким-то совместным времяпрепровождением.

«Мужчина, который вас любит, всегда старается объединить и включить вас в свою деятельность и оставить в этой самой деятельности место для вас. Поэтому старайтесь погружаться в эту самую деятельность, находить общие интересы и включаться в них и создавать на основе этих самых действий ритуалы. Поэтому это важный признак того, что у вас любовь крепнет и развивается», — объясняет специалист.

Пятым признаком является то, что партнер поддерживает начинания своей женщины.

«Он может их не всегда принимать, но всегда он вас в этих самых начинаниях поддерживает и всегда дает вам возможность в них развиваться, раскрываться», — отмечает Сафронов.

Шестой признак связан с отстаиванием своей женщины перед другими, будь то родители или друзья. Также мужчина, который действительно влюблен, начинает немного иначе себя вести в присутствии дамы сердца. Он становится более теплым, открытым и общительным.

Седьмой признак — мужчина делает для женщины то, о чем она просит и что ей важно. Это касается и разных «приятностей» без повода.

«К примеру, он может сделать вам подарок, который действительно вы давно хотели, но об этом, может быть, даже не говорили, а он заметил. Или он дарит вам цветы, не те, которые ему легче купить, или те, которые ему больше нравятся, а те, которые нравятся вам», — поясняет психолог.

При этом в обыденной жизни, если пара долго живет вместе, мужчина берет на себя часть определенных рутинных дел, не спрашивая у женщины, нужно это делать или нет.

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