Как в девяностые: банда похитителей из Крыма получила тюремные сроки

Злоумышленники держали в страхе жителей Бахчисарайского района.

Жители Бахчисарайского района Крыма получили 25 лет колонии строгого режима на троих. На скамье подсудимых преступники оказались за похищение людей, откровенные издевательства над ними, вымогательство и хранение боеприпасов. Своих соседей банда держала в постоянном страхе. За судебным процессом следил корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Разбой, похищение людей, вымогательство, причинение увечий — эти обвинения в адрес целой банды всерьез напугали маленький Бахчисарай. Целый год пока шло следствие местные жители следили за всеми публикациями по этому делу в прессе. Статьи из этих изданий напоминали хронику 1990-х.

Они не просто искали свои жертвы среди коммерсантов и владельцев маленьких лавочников. Людей сначала похищали, а затем устраивали им пытки. На таких «допросах» пострадавшие были готовы расстаться со всем своим имуществом.

Каждую такую квартиру, в которой находились похищенные, по версии следствия, обвиняемые тщательно охраняли, велось круглосуточное наблюдение.

Жертв привязывали к крюку к потолку, стреляли для устрашения возле головы и оставляли надолго без воды и еды. Обыски, которые проходили по месту прописки преступников и на арендованных квартирах, удивили даже опытных оперативников.

Места, где находились так называемые явочные квартиры, преступники выбирали особенно тщательно. Это либо окраина города, либо заброшенные гаражи, где не будет никаких соседей.

Трое молодых людей использовали символику запрещенной организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Суть деятельности сводилась к культивированию тюремного уклада. Со слов правоохранителей, награбленные деньги отправлялись в места не столь отдаленные для поддержки знакомых.

«Вымогали у граждан деньги, пропагандировали криминальные традиции, насилие в отношении стражей порядка и населения», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Расследованием и оперативной работой по громкому делу занимались крымская ФСБ и республиканский Следком.

«Я буду подавать апелляцию. Я полностью не согласен с приговором, потому что необоснованные обвинения в мою сторону», — сказал главарь банды.

Главарь банды получил 12 лет колонии строгого режима, остальные участники — семь и шесть лет.

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.