«Мы никогда не поддавались и выигрывали»: ветеран ВОВ о Сталинградской битве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 1 026 0

Участник Сталинградской битвы Андреев: мы выстояли, не могли поддаться немцам

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Павел Андреев работал на заводе, когда началась война. Еще совсем мальчишкой он был призван в артиллеристскую часть.

Сегодня, 19 ноября, исполняется ровно 82 года с момента старта контрнаступательной операции под Сталинградом. В беседе с 5-tv.ru участник Сталинградской битвы Павел Андреев рассказал, как советским войскам удалось отбросить противника от стен города.

«Наш Сталинград — геройский город,
И славы никому не умалить,
Герои битвы той на Волге
Смогли врага остановить…»

Такие строки Андреев зачитал в память о своих сослуживцах, большинство из которых уже нет в живых.

По словам ветерана, во время начала Великой Отечественной войны он работал на заводе, но был призван в артиллеристскую часть. В его взводе служили восемь человек, но все они были пожилыми, а он один — мальчишкой. Именно поэтому, по словам Андреева, на его юных плечах лежали вычисления по запуску снаряда. Необходимо было рассчитать все так, чтобы боеприпас попал ровно в цель.

«Почему мы выстояли? А потому что нельзя было нам поддаться. Мы знали свою силу и не могли поддаться (фашистам. — Прим. ред.). Никогда мы в других войнах не поддавались, мы всегда выигрывали бои свои. Вот и на этот раз пришлось тоже», — рассказал ветеран.

Контрнаступательная операция под Сталинградом носила название «Уран». Она началась в 08:00 утра 19 ноября 1942 года. Вскоре советским войскам удалось взять в кольцо вражескую армию, которая по численности на тот момент превышала миллион человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько немецких солдат было взято в плен под Сталинградом.

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