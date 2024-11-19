«Вся наша армия»: 82 года назад началась Сталинградская наступательная операция

Эфирная новость 49 0

Сталинградская наступательная операция началась ровно 82 года назад

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это стало поворотным моментом в истории Великой Отечественной войны.

Поворотный момент в истории Великой Отечественной войны: в этот день 82 года назад советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.

Операция получила кодовое название «Уран». В результате была разгромлена 6-я немецкая армия под командованием Фридриха Паулюса. Но главное то, что с этого момента стало ясно: Советский Союз доведет войну до победного конца.

В плен под Сталинградом сдались десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. Немцы попали в котел, который устроила, в том числе наша артиллерия. Наводчицей на этом важнейшем участке служила Елизавета Диденко. Свою специальность она получила благодаря знанию точных наук — геометрии и черчения. Сейчас ветерану уже за 100, но события ноября 1942-го она помнит во всех деталях.

«Солдаты, офицеры, вся наша армия, и вот тут мы уже начали наступать. Когда „Катюшу“ нам подбросили немножко. Они за этой „Катюшей“ охотились, хотели поймать и узнать, как она сделана. Но не пришлось, так он и не нашел нашу „Катюшу“ ни разу, врасплох не застал», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Диденко.

В годовщину начала Сталинградской наступательной операции на въездах в город-герой установили памятные дорожные указатели. На основных трассах привычные знаки «Волгоград» заменили на «Сталинград».

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп