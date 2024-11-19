«Вся наша армия»: 82 года назад началась Сталинградская наступательная операция

Это стало поворотным моментом в истории Великой Отечественной войны.

Поворотный момент в истории Великой Отечественной войны: в этот день 82 года назад советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.

Операция получила кодовое название «Уран». В результате была разгромлена 6-я немецкая армия под командованием Фридриха Паулюса. Но главное то, что с этого момента стало ясно: Советский Союз доведет войну до победного конца.

В плен под Сталинградом сдались десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. Немцы попали в котел, который устроила, в том числе наша артиллерия. Наводчицей на этом важнейшем участке служила Елизавета Диденко. Свою специальность она получила благодаря знанию точных наук — геометрии и черчения. Сейчас ветерану уже за 100, но события ноября 1942-го она помнит во всех деталях.

«Солдаты, офицеры, вся наша армия, и вот тут мы уже начали наступать. Когда „Катюшу“ нам подбросили немножко. Они за этой „Катюшей“ охотились, хотели поймать и узнать, как она сделана. Но не пришлось, так он и не нашел нашу „Катюшу“ ни разу, врасплох не застал», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Диденко.

В годовщину начала Сталинградской наступательной операции на въездах в город-герой установили памятные дорожные указатели. На основных трассах привычные знаки «Волгоград» заменили на «Сталинград».