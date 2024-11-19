Курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Стоимость американской валюты поднялась на 9,18 копейки по сравнению с прошлым показателем.

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Курс доллара впервые с 10 октября 2023 года превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России от 19 ноября.

Уточняется, что курс доллара к рублю вырос на 9,18 копейки, составив 100,0348 рубля. Официальный курс евро составил 105,73 рубля, юаня — 13,77 рубля.

Ранее, с 16 ноября, Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс американского доллара на уровне 99,9971 рубля.

Стоимость американской валюты тогда выросла на 97,91 копейки по сравнению с прошлым показателем, а стоимость рубля, в долларах, соответственно, уменьшилась на 0,98%.

Центробанк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю с середины июня 2024 года на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США обеспечила крупнейшее подорожание биткоина, который поставил исторический рекорд, превысив отметку в 90 тысяч долларов.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

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