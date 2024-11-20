Российские силы освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

На всех направлениях специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1610 боевиков.

При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Кроме того, российские войска нанесли ряд успешных ударов по военной инфраструктуре противника, а также по скоплению живой силы и боевой техники ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев может применить около 50 ракет ATACMS для удара по территории РФ.