Киев может применить около 50 ракет ATACMS для удара по территории РФ
Шесть из них были выпущены по Брянской области накануне.
Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru
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В распоряжении Украины есть около 50 американских ракет ATACMS. Об этом сообщает Times. По информации издания, пусковых установок у Киева достаточно. Однако дальнобойное оружие все равно остается дефицитным.
Ну, а в Минобороны РФ подтвердили, что сразу после отмашки на использование ATACMS от Джо Байдена, ВСУ выпустили шесть таких ракет по военному объекту в Брянской области. Пять из них были уничтожены ПВО, одна повреждена. Кто на самом деле стоит за этими атаками — рассказали военные эксперты.
«Украинцы не имеют ни навыков управления этим оружием, ни разрешения на доступ к спутникам и информации, необходимой для программирования ATACMS. Но смогут ли они нажать на кнопку? Да, смогут. Я могу себе представить, как украинцы нажмут на кнопку. Но все планирование, все нацеливание, все программирование, все наведение обычно осуществляется персоналом США или НАТО, имеющим допуск. Они прошли обучение, у них есть доступ к информации, координатам и всему остальному», — напоминает Эрл Расмуссен, политолог, подполковник армии США в отставке.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 42 беспилотника над территориями шести регионов России.
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