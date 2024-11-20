Киев может применить около 50 ракет ATACMS для удара по территории РФ

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Шесть из них были выпущены по Брянской области накануне.

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В распоряжении Украины есть около 50 американских ракет ATACMS. Об этом сообщает Times. По информации издания, пусковых установок у Киева достаточно. Однако дальнобойное оружие все равно остается дефицитным.

Ну, а в Минобороны РФ подтвердили, что сразу после отмашки на использование ATACMS от Джо Байдена, ВСУ выпустили шесть таких ракет по военному объекту в Брянской области. Пять из них были уничтожены ПВО, одна повреждена. Кто на самом деле стоит за этими атаками — рассказали военные эксперты.

«Украинцы не имеют ни навыков управления этим оружием, ни разрешения на доступ к спутникам и информации, необходимой для программирования ATACMS. Но смогут ли они нажать на кнопку? Да, смогут. Я могу себе представить, как украинцы нажмут на кнопку. Но все планирование, все нацеливание, все программирование, все наведение обычно осуществляется персоналом США или НАТО, имеющим допуск. Они прошли обучение, у них есть доступ к информации, координатам и всему остальному», — напоминает Эрл Расмуссен, политолог, подполковник армии США в отставке.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 42 беспилотника над территориями шести регионов России.

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