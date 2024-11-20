В новом амплуа: Бритни Спирс исполнила на камеру «горячий танец»

На этот раз все обошлось без ножа.

Певица Бритни Спирс выложила в личном блоге зажигательные танцы прямо из своей ванной. К счастью, на этот раз обошлось без опасных для жизни реквизитов.

Звезда устроила перфоманс в одежде, хотя не все поклонники с этим согласны — на Спирс была лишь женская светлая сорочка, не прозрачная. А ажурный белый платок, использованный как реквизит, заменил ножи. Танец был исполнен босиком. Из украшений на шее певицы красовались бусы с кулоном. Комментарии к этой публикации Бритни посчитала нужным закрыть.

Спирс регулярно устраивает сольные выступления для своих подписчиков. Обычно ее образы более провокационные, например, полностью прозрачное платье, сквозь которое видно нижнее белье звезды. Были танцы и в купальнике, и даже просто в откровенном белье.

Фанаты Бритни разделились на два лагеря: кто-то искренне переживает за ее моральное состояние и ментальное здоровье, а кто-то просто принимает творчество певицы, не имея ничего против ножей и откровенных нарядов.

Не так давно Бритни снова приковала к себе внимание общественности — артистка выставляла перфоманс в свадебном наряде и заявляла, что женилась сама на себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс тайно воссоединилась с младшим сыном.

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