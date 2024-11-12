Бритни Спирс тайно воссоединилась с младшим сыном

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Мальчики давно отвернулись от проблемной матери.

Бритни Спирс тайно воссоединилась с младшим сыном

Фото: www.globallookpress.com/Burt Harris

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Голливудская звезда Бритни Спирс тайно общается с младшим сыном Джейденом, после того как юноше стукнуло 18 лет. О счастливом воссоединении заявляет источник Page Six.

С двумя сыновьями от бывшего супруга танцора Кевина Федерлайна у Спирс всегда были проблемные отношения. Певица прожила с мальчиками совсем недолго перед тем как рассталась с мужем, и он получил полную опеку над детьми из-за ее нестабильного психического состояния.

А чуть больше года назад Кевин и вовсе перевез наследников на Гавайи. Однако чем ближе было совершеннолетие уже взрослых мальчиков, тем больше в Сети появлялось информации о том, что Спирс начала общаться с родными детьми.

Источник сообщает, что 18-летний Джейден переехал в Калифорнию, где живет Бритни, и проводит много времени с матерью. При этом старший сын Спирс Шон Престон остается в Алохе.

Предполагается, что воссоединение матери и ребенка прошло без ведома Федерлайна. Общение с Бритни Джейден предпочитает скрывать от отца.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн были женаты с 2004 по 2007 год. В 2005 году у пары родился первый ребенок — Шон Престон, через год второй — Джейден Джеймс. Практически всю жизнь мальчиков певица отправляла крупные суммы на их проживание экс-супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бритни Спирс приспустила трусы на камеру.

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