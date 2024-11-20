Большая разница: в чем польза и вред искусственной икры

Нужно обращать внимание на тару, в которой продается продукт. От этого может зависеть состав.

Искусственная икра содержит много углеводов. Об этом изданию Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев.

По словам эксперта, искусственную икру делают из водорослей, а значит продукт будет богат йодом и бромом. Часто добавляют гуаровую камедь, в умеренных дозах она помогает нормализовать работу кишечника, а также снижает холестерин. Некоторые производители включают в состав рыбий жир, который насыщен кислотами Омега-3 и витаминами D и A.

Но до натуральной икры искусственной далеко. Синтетический продукт проигрывает в пользе. В нем мало белка, недостаточно полезных жиров, а вот углеводов много, поясняет эксперт.

Если выбор все же пал на заменитель икры, то Ноев советует обратить внимание на упаковку. Лучше выбирать в жестяной или стеклянной банке. В подобной емкости вероятность того, что продукт только пастеризован, выше. В ином случае, скорее всего, при приготовлении были добавлены консерванты.

«Всегда внимательно читайте состав на этикетке. Икра, где используется рыбный бульон и жир, более вкусная. Как правило, при их отсутствии используют синтетические ароматизаторы», — делится диетолог.

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