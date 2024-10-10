Внимание на детали: как определить свежую красную икру к новогоднему столу

Недобросовестные продавцы продолжают сбывать запасы прошлого года.

Красная икра традиционно используется россиянами в блюдах к новогоднему столу. Только как не прогадать и купить свежий деликатес, а не прошлогодний? Как рассказал экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве Александр Савельев, красная икра должна быть упакована производителем с июня по октябрь на Сахалине или на Камчатке.

«Надо посмотреть, чтобы производитель находился на Камчатке или на Сахалине», — отметил он в беседе с агентством URA.RU.

Эксперт посоветовал также выбирать красную икру, которая консервирована именно в жестяной банке. Также покупателю нужно обратить внимание на дату производства продукта, так как здесь скрыт нюанс. Она должна быть выдавлена на крышке банки не снаружи, а изнутри — такой способ маркировки тяжелее подделать.

Отмечается, что красную икру в России едят не так много, из-за чего и остаются прошлогодние излишки. Вовремя отказаться от покупки прежде замороженного продукта можно по ключевому признаку — он будет течь. При этом Савельев уверен, что современные способы маскировки прошлогодней красной икры вышли на новый уровень фальсификации.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в этом году растут цены на красную икру в России.