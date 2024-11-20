Положительная динамика: Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в РФ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 68 0

Мишустин указал на развитие транспортной отрасли в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В текущем году пассажирские перевозки по стране выросли на 3%.

Несмотря на санкционное давление, российская транспортная отрасль продолжает развиваться. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе пленарного заседания Международного транспортного форума.

«Несмотря на непрекращающееся санкционное давление, отрасль продолжает поступательно развиваться. В текущем году перевозки, как пассажирские, так и грузовые, сохраняют положительную динамику. Рост за девять месяцев — на уровне примерно 3% и 6% соответственно», — подчеркнул российский премьер.

По его словам, подобные результаты говорят об адаптивности всех видов транспорта и об устойчивости их работы.

Мишустин также подчеркнул, что правительство ежегодно выделяет бюджет на развитие этой отрасли во всех российских регионах.

«Объем ежегодного финансирования всех запланированных мероприятий в рамках соответствующей государственной программы составляет свыше 1,5 триллиона рублей», — заключил российский премьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высокосортная железнодорожная магистраль (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург откроется 1 апреля 2028 года.

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