«Технологический рывок»: стала известна дата открытия ВСМ из Москвы в Петербург

Ветка протянется более чем на 600 километров через шесть регионов.

Сегодня стала известна официальная дата открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву и Петербург. Как ожидается, первый поезд отправится 1 апреля 2028 года. Об сообщила компания-концессионер.

Доехать из одной столицу в другую можно будет более чем за два часа. Маршрут был утвержден ранее. Ветка протянется более чем на 600 километров через шесть регионов, в том числе Тверскую и Новгородскую области.

Строить грандиозный транспортный проект будут поэтапно. Первый участок ВСМ, как ожидается, запустят в ближайшие три года.

«Мы понимаем, что и это залог технологического рывка для нашей промышленности, науки и технологий. Ну и, конечно, эффекты для транспорта будут состоять в том, что освободившиеся пути существующей железнодорожной ветки между Москвой и Санкт Петербургом — они высвободятся для движения грузовых составов, которые сейчас тоже идут в порты северо-запада, севера нашей страны из промышленных районов Российской Федерации», — говорит Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

Кроме положительного эффекта для бизнеса, новая ветка еще и должна упростить жизнь тысячам пассажиров. Поток между Москвой и Петербургом сейчас колоссальный. Это две крупные туристические точки притяжения на карте стране.