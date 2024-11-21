Умер актер из сериала «Преступление и наказание» Иван Петков

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 80 0

Артиста кремировали в Санкт-Петербурге.

Умер и кремирован в Санкт-Петербурге актер сериала «Преступление и наказание» Ив

Фото: ВКонтакте /Иван Петков /ivpetkov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Иван Петков ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно источнику издания, артист умер еще 14 ноября. При этом, причина смерти знаменитости неизвестна.

«Петков Иван ушел из жизни 14 ноября. Кремирован в Санкт-Петербурге», — отмечается в публикации.

Петков родился в Москве 6 июня 1963 года. Дебютировал в кино в 1996-м — исполнил роль мушкетера в сериале «Королева Марго». Тогда партнерами артиста стали Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Сергей Жигунов, Михаил Боярский и другие выдающиеся актеры.

В фильмографии Ивана Петкова насчитывается 13 работ, среди которых «Достоевский», «Талисман любви», «Майор Гром: Игра», «28 панфиловцев», «Ментовские войны-9» и другие.

В октябре этого года состоялась премьера сериала «Преступление и наказание», в котором актер сыграл свою последнюю роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:35
Растворимый кофе приближает старость: вся правда о бодрящем напитке
8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп