Умер актер из сериала «Преступление и наказание» Иван Петков

Актер Иван Петков ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно источнику издания, артист умер еще 14 ноября. При этом, причина смерти знаменитости неизвестна.

«Петков Иван ушел из жизни 14 ноября. Кремирован в Санкт-Петербурге», — отмечается в публикации.

Петков родился в Москве 6 июня 1963 года. Дебютировал в кино в 1996-м — исполнил роль мушкетера в сериале «Королева Марго». Тогда партнерами артиста стали Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Сергей Жигунов, Михаил Боярский и другие выдающиеся актеры.

В фильмографии Ивана Петкова насчитывается 13 работ, среди которых «Достоевский», «Талисман любви», «Майор Гром: Игра», «28 панфиловцев», «Ментовские войны-9» и другие.

В октябре этого года состоялась премьера сериала «Преступление и наказание», в котором актер сыграл свою последнюю роль.

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