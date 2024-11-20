Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Эксклюзивные кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Актриса похоронена рядом с народными артистами РСФСР Валентином Гафтом и Сергеем Юрским.

На церемонию прощанию, которая прошла в московском Доме кино, пришли многочисленные поклонники творчества артистки и ее коллеги, включая народного артиста России Валерия Баринова и первого вице-президента Гильдии актеров кино России Бориса Токарева.

Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет утром 16 ноября. По словам ее лечащего врача, артистка умерла из-за сердечно-сосудистой недостаточности, которая прогрессировала на фоне онкологического заболевания. К тому же, у Светличной диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера.

При этом близкий друг советской звезды кинокритик Вячеслав Шмыров в беседе с 5-tv.ru рассказал, что последние дни Светлана провела в беспамятстве. Она уже не могла вставать с кровати, а ее близкие чувствовали, что Светличной скоро не станет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светличной.