В Дагестане пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Дагестане пресекли деятельность интернет-мошенников. Небольшая фирма — по документам — занималась женской одеждой и организацией фотосессий. А по факту, ее сотрудники брали у граждан деньги, обещая высокий доход от инвестиций.

Вот только затем руководитель компании на полученные средства покупала готовые бизнес-проекты и оформляла их на свое имя. Таким образом, удалось привлечь свыше 200 миллионов рублей.

Некоторые вкладчики все же получили обещанный доход. Правда, не от инвестиций, а за счет денег других участников. То есть, фактически компания работала по принципу финансовой пирамиды. Возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по статье «мошенничество».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане продолжается масштабная проверка АЗС и аварийные состояния выявлены чуть ли не на каждой второй из 600 заправочных станций.

Тотальные проверки заправок в Дагестане начались после трагедий — в августе прошлого года и в сентябре этого. При взрывах погибли 48 человек, более ста пострадали.

Проверяющие обнаружили 17 тысяч нарушений на автозаправочных станциях в Дагестане. И вот, что важно — почти пять тысяч нарушений касаются промышленной безопасности.