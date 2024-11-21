Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу

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Законопроект сегодня внесут в Госдуму.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Работодателей могут обязать переводить сотрудников на удаленную работу по семейным обстоятельствам. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект сегодня внесут в Госдуму.

По мнению депутатов, право на льготу должны иметь беременные, мамы с детьми до трех лет. А также те, кто в одиночку воспитывает детей-инвалидов.

Для перевода на удаленную работу сотрудникам будет достаточно написать заявление.

Ранее 5-tv.ru писал, что такое переработки и кто обязан их оплачивать. Социологи выяснили, представители каких профессий чаще других страдают от хронической усталости. Рейтинг возглавили маркетологи и рекламщики, далее следуют занятые на административной работе, замыкают тройку айтишники и учителя.

За отказ от сверхурочной работы начальство уволить не вправе. На это можно пожаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Впрочем, чаще переутомленным работникам приходится обращаться к врачам: как правило, люди жалуются на постоянную усталость, рассеянность, тревожность и обострение хронических заболеваний. Выходить из трудового пике врачи советуют с помощью качественного отдыха — не короче рабочего дня.

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