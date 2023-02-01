Позаботьтесь о себе: что такое переработки и кто обязан их оплачивать

Тем временем социологи выяснили, представители каких профессий чаще других страдают от хронической усталости. Рейтинг возглавили маркетологи и рекламщики, далее следуют занятые на административной работе, замыкают тройку айтишники и учителя. При этом, все чаще сотрудникам приходится подолгу задерживаться на работе. Почему это происходит и как может отразиться на здоровье, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Работа не волк?

«Сейчас я вернусь на работу, проработаю до 18:00, а потом у нас начнется мероприятие, которое я веду, оно начнется в 19:30 и закончится часам, наверное, к 22:00», — отметила девушка.

И так у Екатерины — каждый день. Нередко девушка трудится и по ночам, завершая рабочий день с рассветом. И ей это нравится.

«Это, скорее, я делаю такой выбор — работать ночью, работать в выходные. Пытаешься сделать лучше и лучше, и, получается, уходит больше времени, чем ты планировал», — поделилась особа.

Как показали результаты опроса одной из рекрутинговых онлайн-платформ, перерабатывает сейчас каждый второй петербуржец. В офисах регулярно задерживаются 73% сотрудников, на удаленке — 53%. Чаще всего это бухгалтеры, кадровики, IT-специалисты, маркетологи и журналисты!

«А возглавляют рейтинг „трудоголиков“ врачи-хирурги. У таких специалистов понятия смена вообще не существует. Есть только график операций и план. Когда на кону жизнь пациента, время роли уже не играет», — добавила Наталия Оскеро.

Рекорд онкоуролога Павла — одиннадцать с половиной часов у операционного стола.

«Мы просто физически не можем остановить, бросить пациента на столе и уйти домой. Чтобы так отдаваться, надо любить свою специальность, любить свою хирургию, потому что иначе никак нельзя», — подчеркнул завотделением онкоурологии Клинической больницы имени Святителя Луки.

Если до коронавирусного 2020 года на работе задерживались в среднем на час, в 2021-м — на два, то теперь и четыре часа переработки нередкость. Да и на рекрутинговых сайтах стало вдвое больше вакансий с пометкой «ненормированный рабочий день»: тысяча — только в Петербурге и только за январь. Но есть нюанс.

«Нужно понимать, что ненормированный рабочий день — это неравно переработке. Это говорит о том, что могут сдвигаться начало и конец рабочего дня, но в сумме это должно быть восемь часов по Трудовому кодексу. А переработка — это дополнительные рабочие часы к вашему основному рабочему дню», — объяснила руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников Мария Бузунова.

И она должна оплачиваться. В выходные и праздничные дни — по повышенному тарифу, либо компенсироваться днем отдыха. При этом, по ТК, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год. А работодатель обязан подсчитывать.

«Если действительно происходит злоупотребление со стороны работодателя, то необходимо попросить письменное распоряжение, чтобы зафиксировать данную просьбу. И, конечно же, не соглашаться на переработки, если это не оплачивается, если это в ущерб здоровью, качеству жизни», — прояснил ситуацию юрист по защите прав потребителей Александр Голованов.

За отказ от сверхурочной работы начальство уволить не вправе. На это можно пожаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Впрочем, чаще переутомленным работникам приходится обращаться к врачам: сетуют на постоянную усталость, рассеянность, тревожность и обострение хронических заболеваний.

«Головные боли, головокружения, эпизоды тошноты, может возникать спонтанно возникающее сердцебиение, то есть вроде бы на пустом месте — ничего не происходит, а высокая частота пульса. Если мы продолжаем это преодолевать и через силу все равно продолжаем работать, и ситуация начинает усугубляться, вот тогда мы можем получить серьезное заболевание. Вплоть до инсульта на работе», — рассказал врач-кардиолог Антон Тютелев.

Выходить из трудового пике врачи советуют с помощью качественного отдыха — не короче рабочего дня. Но если начальство и этого обеспечить не может — стоит ли тратить свое здоровье на компанию, где не могут грамотно распределить трудовые ресурсы?