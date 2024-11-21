ВСУ обстреляли Горловку, пострадали 12 мирных жителей
Среди них глава — Никитовского района города Ирина Джеломанова.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВСУ обстреляли центр Горловки. Пострадали 12 человек, в том числе глава Никитовского района города Ирина Джеломанова. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В результате атаки украинских боевиков десятки тысяч жителей города остались без электричества и тепла.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Горловке при обстреле ВСУ домов в частном секторе погибла женщина. У нее остались двое несовершеннолетних детей.
Читайте также
86%
0.46 106.08
0.27
Нашли ошибку?