Город обстреляли снарядами натовского образца.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В Горловке при обстреле ВСУ домов в частном секторе погибла женщина. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

Кроме дома, где жила убитая, пострадали и соседние постройки. Вдобавок, перебит газопровод и повреждены другие коммуникации. Без света, воды и отопления остались тысячи жителей Горловки. А уже во время ремонтных работ на одном из пострадавших объектов получил ранение сотрудник коммунального предприятия — рядом с ним разорвался взрывоопасный предмет.

По данным властей, за минувшие сутки город шесть раз обстреливали снарядами «натовского» калибра.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Так, два беспилотника уничтожили над Московской областью, 45 над Брянской, шесть над Курской, три над Белгородской и Тульской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Спецоперация
21 нояб
Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 нояб
Около 20 боевиков ВСУ пали под ударами российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
21 нояб
«Байден не хотел»: эксперт назвал причину поставки на Украину противопехотных мин
20 нояб
Bloomberg сообщил о первом ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вглубь России
20 нояб
Совфед одобрил закон о списании долгов до 10 млн рублей по кредитам бойцам СВО
20 нояб
Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области
20 нояб
Российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS
20 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР
20 нояб
Умные конечности: житель Симферополя организовал производство протезов у себя в сарае
20 нояб
Кошмар наяву для ВСУ: танки Т-90М застали врасплох боевиков в Серебрянских лесах
+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:35
Растворимый кофе приближает старость: вся правда о бодрящем напитке
8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп