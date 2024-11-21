В Горловке при обстреле ВСУ домов в частном секторе погибла женщина. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

Кроме дома, где жила убитая, пострадали и соседние постройки. Вдобавок, перебит газопровод и повреждены другие коммуникации. Без света, воды и отопления остались тысячи жителей Горловки. А уже во время ремонтных работ на одном из пострадавших объектов получил ранение сотрудник коммунального предприятия — рядом с ним разорвался взрывоопасный предмет.

По данным властей, за минувшие сутки город шесть раз обстреливали снарядами «натовского» калибра.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России. Так, два беспилотника уничтожили над Московской областью, 45 над Брянской, шесть над Курской, три над Белгородской и Тульской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.