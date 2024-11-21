Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил.

Камила Валиева успешно вернется на соревнования после окончания срока дисквалификации. Об этом в интервью ТАСС заявил фигурист Петр Чернышев.

Он отметил, что Валиева — невероятно сильный человек. И цель, которую она себе поставила, сложная, но достижимая.

«Я думаю, терпение и труд все перетрут, время покажет. Она знает, что ее поддерживает большое количество зрителей, друзей. Я бы очень хотел, чтобы у нее все получилось», — отметил Чернышев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил до 2025 года. Также спортсменка лишилась золотых наград чемпионатов.

Однако вопросы к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все еще остались. Например, одно из крупнейших международных агентств информации Associated Press заявляло, что руководство WADA скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать перед судом российскую фигуристку.

Не верит в виновность спортсменки и ее тренер Этери Тутберидзе.

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