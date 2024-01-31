Тутберидзе назвала наихудшим вердикт по делу Валиевой
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
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На спортивную долю юной фигуристки выпало слишком тяжелое испытание.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года — до 2025-го.
Спортсменка лишилась золотых наград чемпионатов России и Европы. Ее тренер Этери Тутберидзе заявила в личном блоге, что не сомневается в «чистоте» подопечной.
«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — отметила тренер олимпийских чемпионов.
Ее спортсмены прошли через большое количество допинг проб за много лет — и всегда результаты были отрицательными. Команда тренеров всегда предупреждает спортсменов быть внимательными даже с принятием простейших препаратов от простуды.
Насчет истории Валиевой, по мнению заслуженного тренера России, так ничего понятно и не стало. Происхождение препарата не обнаружили — Тутберидзе вообще сомневается, что спортсменку кто-то защищал на слушаниях, ведь это самый худший вердикт из всех возможных.
«К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одаренная спортсменка. История Камилы — это наша боль», — говорит Тутберидзе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова отреагировала на отстранение Валиевой.
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