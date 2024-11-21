Канада передала Украине новейшие системы ПВО NASAMS

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 77 0

Пока комплексы находятся в Польше.

Канада передала Украине новейшие системы ПВО NASAMS

Фото: www.globallookpress.com/Yauhen Yerchak

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Канада закупила и уже передала в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр, передают украинские СМИ.

«Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу», — сообщил Блэр.

По его словам, он уже созванивался с президентом* Украины Владимиром Зеленским по поводу поставки этих систем.

Прежде президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин Украине. Считается, что их применение будет ограничено территорией Украины. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина подписывала конвенцию о запрете противопехотных мин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, публиковал кадры, на которых российские войска одним ракетным ударом уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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