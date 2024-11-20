Прежде Белый дом «разрешил» Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

Президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин Украине. Этот шаг повлек за собой критику со стороны представителей групп по контролю над вооружениями. Незадолго до этого Белый дом разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты (до 300 километров) для ударов по территории России. Как отмечается в материале издания The Washington Post, американский лидер торопится с решениями из-за успехов в наступлениях Вооруженных сил (ВС) РФ и обещаний новоизбранного главы Штатов Дональда Трампа прекратить конфликт.

«Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва ответит на последние удары ракетами ATACMS. Доставка противопехотных мин на Украину также потенциально спорна: более 160 стран подписали международный договор, запрещающий их использование, отметив, что это неизбирательное оружие может нанести долгосрочный вред гражданскому населению», — сказано в статье.

Авторы материала подчеркивают, что применение мин будет ограничено территорией Украины, ссылаясь на данные двух американских чиновников. Пентагон считает этот шаг самым эффективным противодействием наступлению российской армии. Один из информаторов добавил, что украинские политики взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах. Однако эксперты по контролю над вооружениями не считают, что это «снисхождение» снижает угрозу безопасности.

Отмечается, что прежде Байден не хотел поставлять Украине мины, соответствующие опасения высказывались внутри его собственной администрации и за ее пределами — риск для мирного населения «неприемлемо высок». Но успехи ВС РФ и победа Трампа на выборах заставила Белый дом «найти новые способы помочь Киеву».

«Ни Россия, ни США не входят в число 164 участников Оттавской конвенции, также известной как Договор о запрете мин. В 2022 году Байден возродил политику эпохи Барака Обамы, которая запрещала передачу и использование американских противопехотных мин за пределами Корейского полуострова», — говорится в материале с акцентом на том, что Украина упомянутый договор подписала.

Эксперты по правам человека заявили, что решение Байдена станет «черным пятном на репутации Вашингтона». Администрация президента, в свою очередь, взяла на себя обязательство содействовать разминированию территорий Украины после окончания конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о наращивании производства дальнобойных ракет и дронов на Украине.