Отчитываться не обязаны: Песков прокомментировал применение «Орешника»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 1 179 0

Дмитрий Песков прокомментировал удар новой ракетой по Украине.

Имеем право: Песков прокомментировал удар «Орешником»

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

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ВС РФ провели испытания новой баллистической ракеты.

Россия не обязана и не будет отчитываться перед Западом о своих ударах в зоне СВО. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал применение новой ракеты «Орешник», о которой Владимир Путин рассказал в своем обращении.

«Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», — заявил Песков.

ВС РФ провели испытания баллистической ракеты «Орешник», нанеся удар по промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Новейшее российское оружие не могут перехватить средства ПВО противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий.

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