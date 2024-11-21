Путин: напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий

Президент подчеркнул, что Россия все же предпочитает решать вопросы мирными средствами.
Фото: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry
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Напрасно сомневаться в готовности России к любому развитию событий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам.
В ходе выступления глава государства подчеркнул, что РФ предпочитает решать все вопросы мирными средствами, однако готова к любому развитию событий.
«Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — отметил российский лидер, комментируя удары украинских боевиков по территории России с применением оружия Запада.
Путин также добавил, что РФ считает себя вправе использовать оружие против военных объектов государств, которые разрешают применять свое вооружение против России.
Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Данное вооружение способно поражать цели со скоростью до десяти махов — это около двух-трех километров в секунду.
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