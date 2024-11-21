МЦД празднует свой первый юбилей

Пять лет назад в Москве запустили первые линии МЦД, сегодня столичный мегаполис без них представить нельзя. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о ближайших планах по улучшению транспортной инфраструктуры.

«Сегодня каждый день им пользуются 1,4 миллиона человек. Это огромный объем, который позволил снять нагрузку с метро, московских и подмосковных дорог, обеспечил комфортное передвижение, в целом, по большой агломерации. Конечно, для обслуживания пассажиров нужны другие условия, такие как на московских городских вокзалах, мы их построили уже больше 80», — пишет Собянин.

Активная работа по реконструкции идет на станциях «Беговая» и «Тестовская», последняя после завершения будет называться «Москва-Сити» и станет крупнейшим вокзалом МЦД-1 во всей столице. Строительство завершено на 38%, ориентировочно станцию откроют в 2026 году.

Продолжается работа по улучшению и развитию диаметров за пределами столицы. На данный момент существует несколько направлений: МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и открытый в прошлом году МЦД-4.

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