«Папа загуляет»: Калашникова прокомментировала побег Тимофея от Муцениеце

Мальчик живет с отцом Павлом Прилучным и не хочет возвращаться к матери.

Актер Павел Прилучный должен вернуть сына Тимофея Агате Муцениеце. Об этом на вручении Реальной Премия MusicBox заявила певица Анна Калашникова, пишет VOICE.

«То, что суд рекомендовал сыну остаться с мамой, это правильно, потому что ребенок всегда должен быть с мамой. Мама родила, вырастила, она не бросит. А мужчина, сами понимаете, там загулял, там заработал», — сказала артистка.

Артистка сильно удивилась, когда узнала, что Тимофей отказывается возвращаться к маме. Она отметила, что ребенок, по сути, не живет с Прилучным, ведь актер постоянно находится на съемках.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судиться за опеку над детьми — 11-летним Тимофеем и восьмилетней Мией. На время судебных разбирательств они должны были оставаться с мамой, однако на деле все иначе. Тимофей живет с отцом и его новой семьей с конца лета. Сначала Прилучный забрал его, чтобы отдохнуть вместе, но мальчик к Муцениеце пока так и не вернулся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце поняла, почему сын сбежал от нее к отцу.

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