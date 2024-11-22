«Папа загуляет»: Калашникова прокомментировала побег Тимофея от Муцениеце
Калашникова считает, что сын Прилучного и Муцениеце должен жить с мамой
Фото: Instagram*/bugevuge
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Мальчик живет с отцом Павлом Прилучным и не хочет возвращаться к матери.
Актер Павел Прилучный должен вернуть сына Тимофея Агате Муцениеце. Об этом на вручении Реальной Премия MusicBox заявила певица Анна Калашникова, пишет VOICE.
«То, что суд рекомендовал сыну остаться с мамой, это правильно, потому что ребенок всегда должен быть с мамой. Мама родила, вырастила, она не бросит. А мужчина, сами понимаете, там загулял, там заработал», — сказала артистка.
Артистка сильно удивилась, когда узнала, что Тимофей отказывается возвращаться к маме. Она отметила, что ребенок, по сути, не живет с Прилучным, ведь актер постоянно находится на съемках.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судиться за опеку над детьми — 11-летним Тимофеем и восьмилетней Мией. На время судебных разбирательств они должны были оставаться с мамой, однако на деле все иначе. Тимофей живет с отцом и его новой семьей с конца лета. Сначала Прилучный забрал его, чтобы отдохнуть вместе, но мальчик к Муцениеце пока так и не вернулся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце поняла, почему сын сбежал от нее к отцу.
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