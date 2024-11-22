«Новая модель взаимодействия»: эксперт рассказал о пути развития регионов РФ 

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Боделан: регионы должны быть активными участниками развития России

«Ключ к процветающему будущему»: как регионы могут помочь России развиваться

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В условиях создания многополярного мира важно проявлять инициативу, а не находиться в «пассивном ожидании».

Для развития российские регионы должны не только усиливать позитивные инициативы федеральной власти, но и проявлять их самостоятельно, а не находиться в «пассивном ожидании». Об этом заявил ведущий эксперт по устойчивому развитию Владимир Боделан в беседе с EADaily.

По его мнению, в современных реалиях, когда строится многополярный мир, регионам стоит самим искать партнеров, в том числе на международном уровне. Это не означает ослабление федеральной власти, речь идет о формировании синергетической модели государственного управления.

«Межрегиональное сотрудничество, где государства играют роль потенциальных посредников (но не доминирующих сил), должно стать приоритетным направлением. Это может включать совместные проекты, обмен опытом, инвестиционные инициативы и развитие межрегиональной торговли», — считает Боделан.

Эксперт отметил, что регионам необходимо создавать благоприятные условия для бизнеса, поддерживать предпринимателей и развивать международную торговлю. Также важно разрабатывать инновационные методологии сотрудничества, которые должны быть ориентированы на особенности культур и бизнес-среды. Это должно представлять собой гибкую систему со способностью к адаптации и возможностью предотвратить бюрократические барьеры.

«Это путь к диверсификации рисков, ускорению экономического роста и укреплению международного статуса регионов. Новая модель взаимодействия — это ключ к устойчивому и процветающему будущему», — подытожил эксперт.

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