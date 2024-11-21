Мишустин высказался о качестве и доступности медицинской помощи в России

Премьер-министр отметил, что жители разных населенных пунктов страны должны иметь возможность получать высокотехнологическое лечение.

Российские граждане должны получать качественную медицинскую помощь вне зависимости от города их проживания. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

На данный момент в России уделяется особое внимание модернизации медицинской инфраструктуры, отметил глава правительства.

«Открываются стационары, лаборатории, ремонтируются фельдшерско-акушерские пункты. Будет проводиться системное оснащение всей необходимой техникой, оборудованием, лабораториями», — отметил премьер-министр.

Мишустин рассказал, что для реализации этих задач ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям ранее было выделено более 530 миллионов рублей. Кроме того, скоро будет направлено еще около 750 миллионов рублей, которые пойдут на закупку медицинского оборудования.

Премьер-министр подчеркнул, что на этих территориях уровень социально-экономического развития должен соответствовать общероссийскому.

По словам Мишустина, государственное финансирование ускорит развитие инфраструктуры в медицинских учреждениях данных регионов. Все это делается для того, чтобы жители разных населенных пунктов имели возможность получить высокотехнологическую и своевременную медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли в РФ.