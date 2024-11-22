Управа есть: как будут ликвидировать умные беспилотники Skynode в зоне СВО

Военный эксперт Лямин: бороться с дронами Skynode можно при помощи радаров
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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На новые украинские дроны не способны воздействовать средства радиоэлектронной борьбы, но благодаря слаженной работе российских бойцов оружие киевского режима будет поражено.
Украинские беспилотники, которые оснащены новейшей системой управления Skynode, можно обнаружить радарами и оптоэлектронными станциями, а уничтожить зенитной артиллерией. Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин в интервью «Известиям».
При этом на такие БПЛА не способны воздействовать средства радиоэлектронной борьбы. Таким дронам невозможно поставить помехи — они не зависят от связи с оператором, уточнил эксперт. Но при помощи радаров ситуация поправима.
Летящий беспилотник можно обнаружить по звуку двигателей, а также благодаря работе российских бойцов. Единственный нюанс — их надо снабдить надежными каналами связи со средствами ПВО, чтобы вовремя сообщать об угрозе. А дальше на подмогу придут артиллерийские и ракетные системы ПВО, а также пулеметы и дробовики.
«Панцири» уже получили малогабаритные ракеты ПВО, которые рассчитаны на борьбу с дронами. Но таких БПЛА становится все больше, поэтому важно насытить войска системами противодействия», — заключил Лямин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Канада передала Украине новейшие системы ПВО NASAMS.
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