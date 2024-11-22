Кушанашвили рассказал, как проходит сеансы химиотераппии

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили продолжает бороться с онкологией и делится своими наблюдениями о болезни и выздоравливании в своем Telegram-канале.

«Я борюсь с онкологией. Теперь это выражается в терпеливом переживании сеансов химиотерапии», — с улыбкой декларирует ведущий.

Мужчина полон надежд на лучшее и не собирается отступать ни перед чем на пути к здоровой жизни. Недавно Кушанашвили опубликовал видеообращение к своим читателям, в котором сообщил, что он вернулся к съемкам авторского шоу «КАКОВО?!».

Кушанашвили госпитализировали в конце июня с жалобами на боль в области живота. Позднее стало известно, что у журналиста обнаружили онкологию. Он уже прошел курс химиотерапии и, как мы уже писали выше, перенес операцию. Она длилась около десяти часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кушанашвили сравнил себя с Губиным. Летом Кушанашвили диагностировали четвертую стадию рака сигмовидной кишки, он уже перенес несколько операций и сеансы химиотерапии. В октябре журналист объявил радостную новость — его выписали из онкологического центра, и он возвращается домой.