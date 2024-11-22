Мужчину спасли с башенного крана в Санкт-Петербурге

Спасательная операция на высоте несколько десятков метров. В Петербурге сотрудники МЧС эвакуировали мужчину из кабины башенного крана.

Рабочему стало плохо. Чтобы снять его, спасателям пришлось использовать альпинисткое снаряжение. Все прошло благополучно.

На земле машиниста крана передали врачам. Сейчас его жизнь — вне опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что певице Славе стало плохо во время концерта. Она рассказала, что прямо во время выступления, стоя на сцене, чуть не потеряла сознание от сильного шума в ушах и вспышек в глазах.

После того как певица пришла в себя, она проанализировала произошедшую ситуацию и поняла — таким образом организм сигнализировал — случилось переутомление и пора скорректировать рабочий график. Больше отдыхать и сбавить обороны в работе. Однако отменять запланированные концерты знаменитость не стала. Вскоре она отправится в Саратов, Тамбов, Муманск, Петербург и другие города. При этом поклонники уверены — резко ухудшившееся самочувствие, возможно, и связано с переутомлением, но все же главной причиной стало недавнее употребление лекарства, которое назначают страдающим от сахарного диабета. Благодаря ему певица похудела.