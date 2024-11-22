Мужчину спасли с башенного крана в Санкт-Петербурге

Эфирная новость 60 0

Рабочему стало плохо, сейчас он в больнице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасательная операция на высоте несколько десятков метров. В Петербурге сотрудники МЧС эвакуировали мужчину из кабины башенного крана.

Рабочему стало плохо. Чтобы снять его, спасателям пришлось использовать альпинисткое снаряжение. Все прошло благополучно.

На земле машиниста крана передали врачам. Сейчас его жизнь — вне опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что певице Славе стало плохо во время концерта. Она рассказала, что прямо во время выступления, стоя на сцене, чуть не потеряла сознание от сильного шума в ушах и вспышек в глазах.

После того как певица пришла в себя, она проанализировала произошедшую ситуацию и поняла — таким образом организм сигнализировал — случилось переутомление и пора скорректировать рабочий график. Больше отдыхать и сбавить обороны в работе. Однако отменять запланированные концерты знаменитость не стала. Вскоре она отправится в Саратов, Тамбов, Муманск, Петербург и другие города. При этом поклонники уверены — резко ухудшившееся самочувствие, возможно, и связано с переутомлением, но все же главной причиной стало недавнее употребление лекарства, которое назначают страдающим от сахарного диабета. Благодаря ему певица похудела.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
ЮНЕСКО отказалась выдать аккредитации журналистам РФ на заседание МПРК
17:02
Организацию «Форум свободных государств постРоссии»* признали террористической
16:58
Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм
16:45
«Это красная черта»: на Западе отреагировали на удар «Орешником»
16:42
Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант
16:24
Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Путин не блефует»: что известно о ракете «Орешник» и чем она опасна для Запада
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год