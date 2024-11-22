«Нейтральная» Швейцария экспортировала боеприпасы на Украину

По сообщениям местной прессы, поставки шли через польских посредников.

Швейцария, которая уже больше 200 лет гордится своим нейтралитетом, неожиданно оказалась в центре международного скандала. Выяснилось, что киевский режим вполне даже пользуется оружием из этой страны.

Правда, попало оно на Украину не напрямую, а через Польшу. По данным швейцарских СМИ, одна из местных компаний еще летом прошлого года поставила 640 тысяч боеприпасов. Но теперь там пытаются оправдаться. Говорят, думали, что оружие останется в Польше и не уйдет на фронт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия поставит Украине четыре тысячи высокотехнологичных ударных беспилотников. Они оснащены искусственным интеллектом. В вооруженных силах ФРГ их прозвали мини-Taurus в честь дальнобойных ракет. Дальность полета таких дронов в четыре раза превышает те, что сейчас есть у ВСУ. Также они могут нести большой запас взрывчатки.

По заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса, эти беспилотники якобы будут применятся против российских командных центров. Однако смогут ли они противостоять нашей системе радиоэлектронной борьбы — неизвестно. Ранее даже на Западе отмечали ее высокую эффективность.