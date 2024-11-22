«Нейтральная» Швейцария экспортировала боеприпасы на Украину
Швейцария экспортировала боеприпасы на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Amanda Jett; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По сообщениям местной прессы, поставки шли через польских посредников.
Швейцария, которая уже больше 200 лет гордится своим нейтралитетом, неожиданно оказалась в центре международного скандала. Выяснилось, что киевский режим вполне даже пользуется оружием из этой страны.
Правда, попало оно на Украину не напрямую, а через Польшу. По данным швейцарских СМИ, одна из местных компаний еще летом прошлого года поставила 640 тысяч боеприпасов. Но теперь там пытаются оправдаться. Говорят, думали, что оружие останется в Польше и не уйдет на фронт.
Ранее 5-tv.ru писал, что Германия поставит Украине четыре тысячи высокотехнологичных ударных беспилотников. Они оснащены искусственным интеллектом. В вооруженных силах ФРГ их прозвали мини-Taurus в честь дальнобойных ракет. Дальность полета таких дронов в четыре раза превышает те, что сейчас есть у ВСУ. Также они могут нести большой запас взрывчатки.
По заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса, эти беспилотники якобы будут применятся против российских командных центров. Однако смогут ли они противостоять нашей системе радиоэлектронной борьбы — неизвестно. Ранее даже на Западе отмечали ее высокую эффективность.
- 22 нояб
- В Казахстане усилили меры безопасности из-за конфликта на Украине
- 22 нояб
- Гаубица Д-30 уничтожила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 нояб
- Российские зенитчики поразили несколько беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 нояб
- Это был щит Европы: экс-аналитик ЦРУ напомнил о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности
- 21 нояб
- Путин: напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий
- 21 нояб
- «По гуманитарным соображениям»: РФ будет заранее предлагать мирным украинцам покинуть опасную зону
- 21 нояб
- Региональный конфликт становится глобальным: Путин высказался о применении дальнобойных ракет по территории РФ
- 21 нояб
- Попадают в окружение, несут потери: в ВСУ наблюдается дефицит опытных командиров
- 21 нояб
- Армия России освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
- 21 нояб
- Российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
Читайте также
86%
0.46 106.08
0.27
Нашли ошибку?