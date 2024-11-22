Группа «КняZz» выступит в Москве с концертом «Волшебная книга»

Открыть «Волшебную книгу» поклонники группы «КняZz» смогут уже в эту субботу. Знаменитый российский рок-коллектив представит в Москве новую программу. В нее вошли все лучшие произведения группы за 30 лет. Впервые на большой сцене прозвучит новый хит, записанный с легендой мировой рок-музыки, американцем Джо Тернером. Что вдохновило его на создание совместной песни и какие еще неожиданные сюрпризы ждут зрителей — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Рок-баллады и панк-сказки — любимые всеми хиты и треки из нового альбома. Большая концертная программа «Волшебная книга» — особенный подарок поклонникам.

«Эта программа идет как некий такой the best. Конечно же, наши концерты не обходятся без старых хитов. Мы обязательно сыграем те песни, на которые люди всегда хорошо реагируют, и под некоторые из них, не побоюсь этого слова, встают на уши», — сказал лидер группы «КняZz» Андрей Князев.

Лучшее за 30 лет прозвучит на сцене. Песни — будто главы одной сказочной истории.

«Волшебная книга» — программа, полная сюрпризов, один из них — специальные гости. Например, женский вокал прозвучит в исполнении Юлии Коган. На сцене исполнители встречаются крайне редко, но именно с песни «Ведьма и осел» началось совместное творчество.

«Я посчитала несправедливым, что она поется мужчиной от женского лица. И вот, я попросила Андрея, чтобы он разрешил мне ее петь. С этого момента началась наша дружба», — рассказала певица и автор песен Юлия Коган.

Звездных друзей у группы немало. Буквально на днях поклонников удивили премьерой — второй версией клипа «Сталкер» вместе с легендой мирового рока Джо Тернером, участником групп Deep Purple и Rainbow.

С Андреем Князевым Джо Линн Тернер познакомился несколько лет назад на своем сольном концерте в одном из питерских клубов. Музыканты стали настоящими друзьями. Создать коллаборацию планировали давно, и именно эта композиция объединила взгляды обоих артистов на проблемы современности. Разные страны, поколения, стили, культура, но одно общее послание человечеству.

«Сталкер», по сути, пытается передать послание о надежде, любви и сообществе. Для меня было большой честью, что он предложил: «Сделай реверс, а я сделаю русский куплет». Теперь это международное послание», — сказал Джо Линн Тернер.

Очень долго и кропотливо Андрей трудился над оформлением «Волшебной книги». Создавал 3D анимацию, чтобы герои с обложек альбомов, афиш, страниц книги с его иллюстрациями — оживали на экранах и погружали зрителей в уже прекрасно знакомый поклонникам мистический мир.

«Когда я начал постигать основы 3D графики, я понял, что я сейчас смогу дать нашей группе на сцене какой-то мистический сказочный фон, чтобы зритель, видя нас, еще видел, что мы находимся где-то там. Это же для воображения очень мощная история», — сказал Андрей Князев.

Варвара Майорова — та самая девочка из клипа «Сталкер» — теперь тоже фанатка «КняZz».

«Я видела пару маленьких малышей, которые, мне кажется, даже еще не ходят в школу, ну, может, первый класс. И они знают наизусть все песни. Меня это так шокировало», — отметила актриса Варвара Майорова.

23 ноября новую программу увидит столица на площадке VK Stadium, 1 декабря — петербургский «Юбилейный».