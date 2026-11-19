Akmal’ отказался от новогодних корпоративов ради семьи

Певец Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов — настоящее имя) решил не выступать на новогодних корпоративах, хотя желающих пригласить его было немало. Об этом он рассказал в эфире шоу «5 звезд» на «Дорожном радио».

По словам Акмаля, октябрь выдался насыщенным. За месяц он отыграл 40 концертов. Певец признался, что новогодние заказы могли принести хорошие деньги, однако на этот раз заработок отошел на второй план.

«Это деньги, к ним надо относиться спокойно, без фанатизма. Ввиду того, что мы 40 концертов в октябре отыграли, мне кажется, мы можем себе позволить один денечек, важный день, семейный день отдохнуть и быть рядом с семьей», — объяснил артист.

Грандиозных планов у артиста нет. Акмаль хочет провести вечер так же, как миллионы других семей: приготовить оливье, украсить елку и собраться за праздничным столом.

«Да, все так, все как у всех», — ответил исполнитель.

Между тем новогодние праздники остаются одним из самых прибыльных периодов для российского шоу-бизнеса. Ранее сообщалось, что на корпоративах особенно востребованы Надежда Кадышева и Филипп Киркоров. Также организаторы активно интересуются артистами, которые были популярны в 1990-х и 2000-х годах. Среди них Шура, Татьяна Буланова и группа «140 ударов в минуту».

В прошлом году в числе популярных исполнителей на праздничных мероприятиях называли Леонида Агутина, Ваню Дмитриенко, Басту, группы «Руки Вверх!» и «Иванушки International».

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