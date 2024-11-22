Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

Накануне его приговорили к 13 годам колонии.

Имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева общей суммой почти на один миллиард рублей арестовали по решению суда. Об этом стало известно из приговора экс-чиновнику. Также он обязан выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей.

«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 млн 195 тыс. руб. Обеспечительный арест сохранить до вступления в силу настоящего приговора суда», — говорится в документе.

Помимо недвижимости в Северной столице, у Лавленцева арестовали имущество в Тверской и Московской областях, а также недвижимость в Подмосковье и столице.

Также он обязан выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей.

На своей должности вице-губернатора ЖКХ Владимир Лавленцев находился в период с весны 2013 по осень 2014 года. С осени 2015 по ноябрь 2018-го он работал главным федеральным инспектором по Москве. Осенью 2021 года занял пост директора АО «Стройтрансгаз». Данная компания является генеральным подрядчиком строительства хоккейного комплекса «СКА Арена».

С июля 2023 года мужчина находился под домашним арестом, его подозревали в мошенничестве. Также экс-губернатор стал фигурантом дел о хищении и строительных подрядах. Общая сумма ущерба — примерно три миллиарда рублей.

Его подельник, экс-гендиректор «Стройтрансгаза» Игорь Забиран, с которым бывший губернатор работал в «СКА Арена», также получил срок. Ему дали 7,5 лет колонии. Имущество и деньги также попали под арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева приговорили к 13 годам колонии.