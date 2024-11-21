Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева приговорили к 13 годам колонии

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву по уголовному делу о растрате и мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Лавленцева приговорили к 13 годам колонии общего режима, а также обязали его выплатить штраф в размере 132 миллионов рублей. Именно такое наказание для бывшего чиновника запрашивала прокуратура.

Кроме того, суд взыскал с Лавленцева 2,6 миллиарда рублей по иску владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Бывшего советника губернатора Северной столицы Игоря Забирана, который проходил по делу вместе с Лавленцевым, приговорили к семи с половиной годам колонии и штрафу в размере 54 миллиона рублей. Суд решил приговорить его к лишению свободы на полгода меньше, чем запрашивала прокуратура.

Как удалось установить следствию, своими действиями Лавленцев нанес государственному бюджету ущерб на сумму в 3,3 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о деле бывшего вице-губернатора Петербурга.